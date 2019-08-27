"Ъ" рассказал о законопроекте о допуске частных нефтяных компаний в Арктику

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство подготовит законопроект о стимулировании разработки арктического шельфа с условием о допуске частных компаний к освоению участков, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, данное решение было принято после совещания вице-премьеров Юрия Трутнева, курирующего развитие арктического региона, и Дмитрия Козака. Поводом стало обращение Трутнева к Путину, в котором он отметил медленную разработку шельфа из-за отсутствия конкуренции. Сроки разработки законопроекта неизвестны, отмечает "Ъ".

Сейчас действует монополия госкомпаний "Роснефть" и "Газпром" на разработку шельфовых участков, частные компании могут быть только миноритарными партнерами.

Обсуждаемая либерализация доступа, отмечает "Коммерсантъ", не будет касаться уже выданных лицензий, что, по мнению опрошенных изданием аналитиков, не сделает шельфовые участки более привлекательными для частных компаний, так как наиболее перспективы площади уже разобраны. Оставшиеся в фонде площади составляют лишь 10% от общего количества лицензий. Более того, эти площади не имеют запасов на балансе, а частным компаниям придется самостоятельно изучать, присутствует ли там нефть. Также при текущих ценах на нефть разработка на арктическом шельфе не выглядит рентабельным предприятием, отмечают эксперты.

Монополия госкомпаний на освоение шельфовых участков была введена в 2008 году, напоминает "Ъ". Последний раз к вопросу о снятии ограничений возвращались в 2015 году, против нее выступил глава "Роснефти" Игорь Сечин.