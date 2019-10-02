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Трамп призвал сохранить свободу Арктики от военного вмешательства

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что проблемы в Арктике должны решать власти государств региона.

"Мы уверены, что делами Арктики должны управлять нации Арктического региона", - сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Он также отметил, что Финляндия и США "привержены обеспечению свободы Арктики от внешнего вмешательства", и что обе страны "не допустят вмешательства" посторонних сил в дела региона.

В свою очередь Ниинистё указал на необходимость поддерживать, как и в прежние времена, низкий уровень напряженности в регионе.

"Это не место для военных", - подчеркнул президент Финляндии.

В то же время, отметил он, еще большим вызовом для региона являются экологические проблемы, включая таяние полярных льдов.

"Если мы потеряем Арктику, мы потерям Землю", - подытожил Ниинистё.

США Дональд Трамп Финляндия Саули Ниинистё

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