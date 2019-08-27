Робот FEDOR лишится ног

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Второе поколение робота FEDOR сконструируют без ног, и он будет меньше похоже на человека, чем нынешняя версия. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Он будет выглядеть уже не совсем как человек. Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть, машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт, или оператор из ЦУПа. А вот уже передвижение по станции, тут уже иные будут устройства, там не ноги будут нужны", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о перспективах развития робота.

По словам главы госкорпорации, при разработке следующего поколения FEDORа (Final Experimental Demonstration Object Research, Финальный Экспериментальный Демонстрационный Объект Исследований) будет использоваться "задел, который был создан по другим проектам, которые сейчас приостановлены".

"Космонавт должен на электронной карте станции нажимать пальцем точку, куда машина должна сама передвинуться, подойти к конструкции, которой машина сама должна заняться и дальше уже через экзоскелет передается команда на начало работ", - добавил Рогозин.

Рогозин также отметил, что после того, как робот сможет оперировать тонкими инструментами, произойдет реконфигурация платформы, благодаря которой он сможет работать в открытом космосе.

Ранее Рогозин отметил, что нынешнего робота FEDOR после возвращения на Землю будут готовить к новому полету и работе на внешнем борту МКС. По его словам, следующий этап - это либо повторные испытания на новом корабле в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация", либо работа на внешнем борту. "Собственно, он для этого и создается, внутри станции он нам не очень и нужен", - сказал Рогозин.

Он отметил, что в первом полете будет в режиме копирования действий оператора проверяться работа мелкой моторики робота в условиях невесомости, его умение пользоваться инструментами.

Ранее сообщалось, что транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом на борту во вторник успешно пристыковался к МКС в 06:08 по Москве. Это была вторая попытка после субботней неудачи, когда из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на станции корабль не смог подойти к ней ближе 100 метров.

Корабль состыковался со станцией через причальный узел модуля "Звезда", где ранее находился "Союз МС-13", который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2, к которому не смог пристыковаться "Союз МС-14".

На МКС FEDOR пробудет до 7 сентября, с ним запланирован ряд экспериментов, связанных с работой машины в условиях невесомости.