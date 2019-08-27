Поиск

Рогозин предложил Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона "МАКС" президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на Международную космическую станцию турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики (Турецкая республика была провозглашена 29 октября 1923 года - ИФ) организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - сказал турецкий лидер.

Роскосмос МКС Турция

Новости по теме

Новости

Путин хотел передать сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации

Эрдоган спросил у Путина, летает ли Су-57

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

На выборах в Мосгордуму осталось 230 кандидатов

На выборах в Мосгордуму осталось 230 кандидатов

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Северный флот подтвердил открытие пяти новых островов в Арктике

Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Путин на "МАКС-2019" показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

В большинстве авиаинцидентов в РФ оказались виноваты экипажи

Минприроды обещало увеличить число лесничих в стране

Дело Михаила Абызова

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');