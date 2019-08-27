"Ренова" собралась ежегодно вводить в эксплуатацию по одному аэропорту

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал президенту России Владимиру Путину о планах компании вводить по одному аэропорту ежегодно.

"Каждый год мы вводим по одному аэропорту (...) Мы на этом не останавливаемся, двигаемся дальше, Владимир Владимирович. Следующий этап - Новый Уренгой, уникальный аэропорт, и Камчатка", - сказал Вексельберг, когда Путин в новом саратовском аэропорту "Гагарин" остановился у стенда с перечнем аэропортов, которые уже построила УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову") или планирует построить.

На стенде были указаны, помимо "Гагарина", аэропорты "Кольцово", "Курумоч", "Стригино", "Платов", "Новый Уренгой" и "Елизово".

"Стройте, стройте, у вас хорошо получается", - ответил Путин. Глава государства также отметил, что аэропорт "Гагарин" построен "на самом высоком уровне", поскольку связан с именем космонавта Юрия Гагарина.