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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Аэропорты регионов" приобрели аэропорт Уральска в Казахстане

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - УК "Аэропорты регионов" приобрела ТОО "Международный аэропорт "Орал" - компанию-оператора аэропорта Уральска (Казахстан).

Сделка совершена "совместно с казахстанскими партнерами", говорится в сообщении холдинга, с какими именно - не уточняется.

"В планах нового собственника - улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - отмечается в сообщении.

Сейчас пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб, считают в "Аэропортах регионов".

Согласно расписанию на сайте аэропорта, в текущем зимнем сезоне он обслуживает рейсы казахстанских авиакомпаний Air Astana, Qazaq air, Fly Arystan SCAT. Рейсы выполняются внутри республики (в Алма-Ату, Астану, Атырау, Актау, Туркестан), а также на Пхукет (Таиланд) и во Франкфурт (Германия).

"Аэропорты регионов" - один из крупнейших в РФ частных инвесторов в аэропортовую инфраструктуру, управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Новом Уренгое, Саратове, Тобольске, Оренбурге.

УК "Аэропорты Регионов" принадлежит компании "Ретранс". "Ретрансом" владеют бывший топ-менеджер "Реновы" Виктора Вексельберга Владимир Резер (90%) и менеджмент УК "Аэропорты регионов" (10%).

Казахстан Уральск Аэропорты регионов Виктор Вексельберг
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