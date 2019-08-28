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ВКС начнут получать серийные ударные беспилотники "Охотник" в 2025 году

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России с 2025 года начнут получать серийные ударные беспилотники "Охотник". Об этом сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

"3 августа 2019 года выполнил первый полет прототип тяжелого разведывательно-ударного БПЛА "Охотник". Для доведения БПЛА до уровня серийного образца требуется большой объем испытаний. Серийные поставки для оснащения частей ВКС - начиная с 2025 года", - сказали в аппарате в четверг.

Там отметили, что БПЛА такого класса является чрезвычайно сложным образцом военной техники, требует большого объема наземных и летных испытаний.

"Основной объем летных испытаний планируется выполнить в период 2023-2024 гг., в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения", - сообщили в аппарате.

Собеседник агентства сообщил, что "Охотник" послужит универсальной базовой платформой "для размещения перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования"

Как сообщалось, тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта "Охотник" впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, первый полёт нового военного беспилотника длился более 20 минут - "Охотник" под управлением оператора совершил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки", - заявили тогда в ведомстве.

Характеристики "Охотника" в настоящее время не раскрываются. Между тем, согласно открытым данным, его взлётная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.

В июне на форуме "Армия-2019" впервые показали макет "Охотника" - в описании экспоната было указано, что длина полноразмерного беспилотника составляет 19 метров, а размах его крыльев - 14 метров. Эти размеры сопоставимы с параметрами истребителя пятого поколения Су-57.

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