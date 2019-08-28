СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания в Новосибирске

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело в связи с обрушением реконструируемого здания в Новосибирске. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по статье 216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).

При этом он не подтвердил информацию ряда СМИ о том, что в результате инцидента погибли два человека.

По данным следствия, инцидент произошел во время планового ремонта теплотрассы. "В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", - говорится в пресс-релизе СК.

Ранее сообщалось об обрушении перекрытий на площади 400 кв.м в реконструируемом здании в Новосибирске.