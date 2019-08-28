В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Из-под завалов на строительной площадке в Новосибирске извлечено тело погибшего рабочего, сообщили в МЧС РФ.

Еще один пострадал, судьба восьми человек пока неизвестна. По данным пресс-службы новосибирского правительства, пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Ранее сообщалось об обрушении перекрытий на площади 350 кв.м в реконструируемом здании в Новосибирске. По данному факту Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).