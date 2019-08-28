Новый российский пилотируемый корабль будет рассчитан на высоких космонавтов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Разрабатываемый в России новый пилотируемый корабль будет рассчитан на высоких космонавтов. Об этом сообщил журналистам глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Новый корабль уже с расширенными антропометрическими данными. Только я боюсь, что вы вывод сделаете неправильный, что это под генерального директора расширили", - сказал Власов, отвечая на вопрос, не планируется ли увеличить допуски по росту для космонавтов.

На минувшей неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, пошутил, что не может полететь в космос из-за высокого роста в 190 см.

"Космонавты становятся все выше и выше, потому работаем над улучшением эргономики и расширением антропометрических допусков", - отметил начальник ЦПК.

В настоящее время в России идет разработка нового многоразового пилотируемого корабля в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация".

Новый корабль должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз" и автоматическим грузовым кораблям серии "Прогресс". Производится ОАО "РКК "Энергия" имени Королёва". Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Однако позднее сообщалось о планах запускать новый корабль при помощи ракеты семейства "Ангара".

Новейший пилотируемый корабль разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

В марте Рогозин анонсировал новое название для корабля, которое пока отказывается раскрыть.