Дизайн нового скафандра поставил под угрозу "гагаринскую традицию" на Байконуре

В скафандре "Сокол-М" не предусмотрена ширинка

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В новом российском многоразовом скафандре "Сокол-М" космонавты не смогут поддерживать традицию - мочиться на колесо автоубса, который на Байконуре везет их к кораблю. Об этом на авиасалоне МАКС рассказал гендиректор компании-разработчика НПП "Звезда" Сергей Поздняков. Традицию установил Юрий Гагарин.

Поздняков объяснил, что в новом скафандре нет ширинки.

"Я не знаю, как они смогут это сделать, у нас ширинка не предусмотрена", - ответил он на вопрос журналистов о возможности продолжения традиции.

Скафандр "Сокол-М" создали для полетов на корабле нового поколения "Федерация", который разрабатывает РКК "Энергия". Костюм будет многоразовым, в техзадании указано, что он должен быть рассчитан на не менее десяти применений, сказал Поздняков. За счет применения новых материалов и конструкции его можно будет надевать в два раза быстрее нормативов, за 2,5 минуты. Также он станет первым из российских скафандров с герметичными застежками-молниями.

Скафандр можно будет подстраивать под разных космонавтов в зависимости от роста и других параметров.

Добиться полного импортозамещения для "Сокола-М" не удалось. Как объяснил Поздняков, часть материалов и деталей для него, например, герметичных молний или полиуретановых пленок в России пока не производят. "Мы хотим же лучший в мире скафандр, поэтому берем лучшее что есть в мире", - сказал он.

В ближайшее время начнутся конструкторско-доводческие испытания этого скафандра, в 2020 году начнутся - автономные испытания и затем наземные испытания с кораблем, рассказал глава НПП "Звезда".

"Гагаринская традиция" "на колесо" одна из самых старых для космонавтов. Также они накануне старта смотрят фильм "Белое солнце пустыни". Выходя из номера гостиницы в Байконуре в день пуска они расписываются на его двери. Перед выходом из гостиницы им включают песню Владимира Мигули "Трава у дома".