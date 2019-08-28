Эксперт счел освобождение Вышинского недостаточным для изменения ситуации с пленными

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве со сдержанным оптимизмом восприняли освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи на Украине: для радикального изменения ситуации с пленными этого недостаточно.

"Освобождение Вышинского способствует движению к позитивной атмосфере в двусторонних российско-украинских отношениях", - заявил "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Тем не менее, говорить о радикальном сдвиге ситуации пока не приходится. "Это является важным, но недостаточным шагом для качественного изменения ситуации к лучшему", - сказал эксперт.

Киевский апелляционный суд в среду смягчил главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Журналист освобожден из-под стражи.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Журналиста заподозрили в государственной измене. Сам он ранее заявлял, что против того, чтобы его обменяли на кого-то из украинцев и намерен отстаивать свою невиновность.