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Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под ареста

Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под ареста
Журналист Кирилл Вышинский
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный суд смягчил главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения, отпустив из-под стражи под личное обязательство.

Журналиста сразу же освободили из-под стражи.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление срока ареста Вышинского он заверил, что готов являться по первому требованию суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство.

В свою очередь представитель гособвинения заявил, что не против изменения меры пресечения и считает, что личного обязательства как меры пресечения будет достаточно, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение дела.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение киевского суда лишено политического подтекста и назвала его справедливым.

Гражданин РФ и Украины Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Фамилия Вышинского неоднократно упоминалась при обсуждении возможного обмена между Украиной и РФ "удерживаемыми лицами".

Но как передавала общавшаяся с журналистом Татьяна Москалькова, Вышинский не согласен на обмен и намерен добиваться оправдательного приговора.

Украина Кирилл Вышинский

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