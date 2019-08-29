Ульяновская прокуратура начала проверку жалоб 12 приемных детей на опекунов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Димитровграда в Ульяновской области проводит проверку жалоб от 12 детей на приемных родителей. Об этом 29 августа сообщил агентству "Интерфакс" заместитель прокурора города Дмитрий Фомичев.

"12 детей школьного и подросткового возраста из одной приемной семьи, проживающей в Димитровграде, отдыхали в детском лагере. Воспитатель насторожилась, в частности, тем, что ребята не употребляют в пищу некоторые продукты. Она сделала выводы, что опекуны ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и обратилась в контролирующие органы", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в упомянутой семье помимо приемных есть еще четверо родных детей.

В то же время депутат гордумы Димитровграда Алексей Трифонов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", ссылаясь на детей, что приемная мать "не пытается заботиться об их благополучии".

"Девочек стригут налысо, чтобы не покупать шампуни от вшей. Питание у детей очень скудное - каши на воде, крупы, макароны, супы на обычной соленой воде (...). За малейшие проступки их могут подвергать жестким телесным наказаниям - например, могут избить палкой за то,что случайно ногой задел диван или не стряхнул при входе в дом песок с подошвы (...) Мама-опекун отправляет детей конвейером по лагерям и санаториям, то есть примерно 9 месяцев из 12 дети проводят не дома", - написал Трифонов.

В свою очередь в пресс-службе министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области "Интерфаксу" сообщили, что дети в лагере заявили о нежелании возвращаться домой. В итоге их поместили в реабилитационный центр, где с ними будут работать психологи и другие специалисты, добавили в пресс-службе.