ВС Ингушетии отказался освободить женщину, истязавшую семилетнюю племянницу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Ингушетии отказался освободить из-под ареста Макку Ганиеву, которую обвиняют в жестоком обращении с семилетней племянницей.

ВС оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, которая просила отменить решение Сунженского районного суда, арестовавшего 35-летнюю женщину на два месяца.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Позже по подозрению в истязании ребенка задержали ее тетку по линии отца.

Выяснилось, что ребенок оказался в ее семье после развода родителей. При этом никаких документов об опеке оформлено не было. Следствие установило, что Ганиева систематически избивала девочку.

Ребенка перевезли на лечение в Москву, однако пораженную гангреной руку спасти не удалось - врачи приняли решение об ампутации.