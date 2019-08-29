"Главкосмос" займется новой системой продвижения товаров и услуг "Роскосмоса"

Компания стала единым оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Компания "Главкосмос" официально наделена полномочиями оператора внешнеэкономической деятельности (ВЭД) госкорпорации "Роскосмос". Об этом в четверг сообщается на сайте оператора.

Такое решение принято 28 августа на заседании правления госкорпорации.

Предполагается, что создание единого оператора ВЭД повысит эффективность "Роскосмоса", создаст единый механизм контроля заключения и исполнения внешнеторговых сделок организаций.

Генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов считает, что данное решение будет сопровождаться не только наделением компании новыми полномочиями, но и повышением степени ее ответственности в сфере ВЭД.

Лоскутов уточнил, что специалисты "Главкосмоса" будут работать "над новой системой продвижения товаров и услуг, обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, предлагать гибкие механизмы финансирования экспортных операций".

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос". Главная задача компании - продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.