Путин поручил удешевить космические пуски без ущерба для качества

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом ее качество и надежность.

"Хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем, это требование касается не только ракетных комплексов", - сказал он на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".

"Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли", - подчеркнул Путин.