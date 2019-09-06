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Путин поручил удешевить космические пуски без ущерба для качества

Путин поручил удешевить космические пуски без ущерба для качества
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом ее качество и надежность.

"Хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем, это требование касается не только ракетных комплексов", - сказал он на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".

"Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надежность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Роскосмос

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