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Акционеров "Липецкого станкостроительного предприятия" отпустили под домашний арест

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг смягчил меру пресечения владельцам "Липецкого станкостроительного предприятия" (ЛСП) Владимиру и Кириллу Петровым. Суд отпустил их из следственного изолятора под домашний арест.

Представитель суда отметил, что ходатайства о продлении срока ареста в отношении Владимира и Кирилла Петровых судом отклонены.

"Это очень позитивный знак. Хотелось бы видеть в нем начало изменения судебной практики при избрании меры пресечения по предпринимательским статьям", - сообщили "Интерфаксу" в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой.

По ее словам, "предприниматели не несут столь сильной общественной опасности, чтобы до вынесения приговора суда находится в СИЗО".

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Братья Петровы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). С марта 2019 года они с санкции суда содержались под стражей.

В аппарате московского бизнес-омбудсмена отметили, что ранее Мосгорсуд по ходатайству адвокатов приобщил к материалам дела правовую позицию Минеевой, в которой она указывала на целесообразность "избрания в отношении обвиняемых Петровых иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу".

Кроме того, дело братьев Петровых рассматривалось на Общественном совете Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" в июле 2019 года. Эксперты пришли к выводу, что имеет место перевод спора хозяйствующих субъектов в уголовную плоскость. В защиту Петровых также направлялись обращения от лица уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, делом также занималась Ассоциация защиты бизнеса Александра Хуруджи.

В чем обвиняются Петровы

Следствие считает, что Петровы похитили средства федерального бюджета, выделенные в рамках реализации гособоронзаказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

По данным газеты "Коммерсантъ", поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление представителей АО "Станкопром", входящего в госкорпорацию "Ростех". По версии следствия, ЛСП закупило станки для листовой металлообработки у местного ООО "Интермаш", однако впоследствии выяснилось, что под видом новой продукции на завод поставили бывшие в эксплуатации агрегаты.

Как полагает следствие, топ-менеджеры двух компаний сговорились, подменили станки и похитили бюджетные деньги. По данным газеты, в настоящее время акционерам ЛСП вменяется хищение 40 млн рублей, но в ближайшее время эта сумма может вырасти до 200 млн рублей.

Липецкое станкостроительное предприятие Владимир Петров Кирилл Петров

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