Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку на 60 см

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Комсомольске-на-Амуре активизируются работы по наращиванию высоты защитных сооружений из-за нового прогноза гидрологов о повышении уровня воды в реке Амур до отметки более восьми метров, в пятницу отметка "опасное явление" (650 см) превышена почти на 60 см.

"На утро пятницы уровень воды в Амуре составил 708 см, за сутки вода прибавила на 12 см. За последние два дня темпы роста уровня воды сократились, но у нас новый прогноз о том, что Амур поднимется до 820 см. Самая низкая точка в городе - микрорайон Менделеева. Там 25 многоэтажных домов и более 500 индивидуальных жилых домов", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы мэрии Иван Лаврентьев.

Собеседник отметил, что власти организуют "круговую оборону" - дамбу для защиты микрорайона наращивают до девяти метров. Защитные сооружения должны защитить микрорайон со стороны поселка Хорпинский, куда уже зашла воды со стороны Амура.

В городе подтоплено 38 индивидуальных жилых домов и 97 приусадебных участков.

В 2013 году, когда на Дальнем Востоке произошло масштабное наводнение, уровень Амура у города достиг отметки 919 см.