Более 200 жилых домов все еще подтоплены в Хабаровском крае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур снижается у Хабаровска, но растет у Комсомольска-на-Амуре, подтопленными остаются 217 жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

За сутки вода в Амуре снизилась на 6 см - до отметки 614 см, но у Комсомольска-на-Амуре уровень вырос на пять см - до 795 см. В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 78 населенных пунктов, сложнее всего обстановка складывается в Комсомольске-на-Амуре, там подтоплены 106 жилых домов и больше сотни подвалов в многоэтажках.

В Хабаровске подтоплены 36 домов, столько же - в Хабаровском районе, в Нанайском районе - 16, в Амурском - 12, в Комсомольском - девять.

8-9 сентября в Хабаровском край ожидается приход тайфуна из Китая с сильными дождями и ветром. Жителей региона предупреждают о подтоплении приусадебных участков и пойм.