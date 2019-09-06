Поиск

Более 200 жилых домов все еще подтоплены в Хабаровском крае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур снижается у Хабаровска, но растет у Комсомольска-на-Амуре, подтопленными остаются 217 жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

За сутки вода в Амуре снизилась на 6 см - до отметки 614 см, но у Комсомольска-на-Амуре уровень вырос на пять см - до 795 см. В зоне паводка в Хабаровском крае находятся 78 населенных пунктов, сложнее всего обстановка складывается в Комсомольске-на-Амуре, там подтоплены 106 жилых домов и больше сотни подвалов в многоэтажках.

В Хабаровске подтоплены 36 домов, столько же - в Хабаровском районе, в Нанайском районе - 16, в Амурском - 12, в Комсомольском - девять.

8-9 сентября в Хабаровском край ожидается приход тайфуна из Китая с сильными дождями и ветром. Жителей региона предупреждают о подтоплении приусадебных участков и пойм.

Хабаровский край

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорина и Мамаева выпустили условно-досрочно

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Путин пожаловался на необходимость вмешиваться в проблемы космодрома Восточный

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

Путин обещал продолжить либерализацию наказания по экономическим статьям

Правительство РФ задумалось о новых льготах для НПЗ

Беглов заявил об отсутствии жестких сроков открытия станций Фрунзенского радиуса

Протесты в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

В МВД заявили, что полиция не мешала работе журналистов на акциях в Москве

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');