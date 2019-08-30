ЦБ назначил третьим финансовым омбудсменом Евгения Писаревского

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении регулятора.

30 августа правительство РФ освободило его от должности первого заместителя председателя Федерального фонда социального страхования (ФСС).

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что это назначение было ожидаемым, так как в ФСС Писаревский "прекрасно зарекомендовал себя в качестве профессионального юриста и руководителя-организатора". В фонде он курировал блок правовых вопросов и работу фонда с жалобами граждан.

Служба финансового омбудсмена начала работу с 1 июня. На первом этапе финомбудсмен занимается досудебным разбирательством имущественных споров в сфере ОСАГО, а в конце года охватит и другие добровольные виды страхования. В дальнейшем его деятельность будет касаться разбора споров и по другим направлениям работы финансового рынка.

Главным финуполномоченным на пять лет в августе 2018 года был назначен экс-советник председателя Банка России Юрий Воронин, ему будут подчиняться все отраслевые финомбудсмены.

Первым отраслевым финуполномоченным в конце декабря 2018 года стал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", общественный представитель бизнес-омбудсмена Виктор Климов.

С 19 августа еще одним уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций была назначена Светлана Никитина, ранее работавшая замруководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ.

Закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Первым сегментом, где заработал принцип досудебного рассмотрения споров омбудсменом, стал рынок страхования.