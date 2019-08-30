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Аниматора в костюме коня оштрафовали за нарушение авторских прав

У него конфисковали туловище, голову и копыта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд оштрафовал аниматора Алексея Сычева, который 27 февраля ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия из мультфильма "Три богатыря" и предлагал с ним сфотографироваться за 300 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

"Согласно заключению эксперта ростовая фигура является переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) "Конь Юлий" в виде объемной фигуры — гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров", - говорится в пресс-релизе.

Суд счел, что Сычев нарушил авторские права студии анимационного кино "Мельница": он использовал образ персонажа без лицензионного договора с правообладателем или с аккредитованной организацией.

Аниматора оштрафовали на 1500 рублей. Костюм коня Юлия из трех элементов - головы, туловища и копыт, у него конфисковали.

Петербург Смольнинский суд конь Юлий

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