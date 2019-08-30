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Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Старт ракеты "Рокот" с космодрома Плесецк. Архивное фото.
Фото: Андрей Моргунов/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с третьей пусковой установки космодрома Плесецк в Архангельской области в пятницу, в 17:00 по Москве. Это первый запуск "Рокота" в этом году.

Разгонный блок "Бриз-КМ" со спутником военного назначения успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя в расчетное время, 17:05 (по Москве), сказали в пресс-службе Минобороны, в интересах которого был запущен спутник.

Пуск ракеты-носителя осуществили космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Первый пуск ракеты космического назначения "Рокот" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома прошло 29 пусков этой ракеты, на орбиты выведены около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. "Рокот" состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

"Рокоты" производит предприятие Центр имени Хруничева.

Плесецк Архангельская область ВКС РФ Минобороны РФ

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