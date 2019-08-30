Минобороны РФ завершило эксплуатацию ракеты "Рокот"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России провело последний пуск ракеты "Рокот" и прекратило их эксплуатацию в связи с планами перехода на использование модернизированных ракет этого типа, сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

"Данным пуском мы завершили эксплуатацию ракетно-космического комплекса "Рокот" в интересах министерства обороны. Еще один пуск планируется провести в интересах "Роскосмоса". Завершение эксплуатации связано с тем, что планируется начать эксплуатацию модернизированного типа этой ракеты", - сказал он журналистам.

Ранее в пятницу в 17:00 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель "Рокот" с космическим аппаратом военного назначения.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, изготавливается Космическим центром Хруничева.

Первый пуск "Рокота" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 30 пусков, которыми выведено на орбиты около 70 космических аппаратов различного назначения.