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На пляже в Сочи нашли и уничтожили снаряд времен войны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на пляже в Сочи, для его утилизации потребовалась помощь специалистов-взрывотехников, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в субботу.

Предмет, конструктивно схожий с боеприпасом, нашли на территории одного из санаториев города, рассказали в пресс-службе.

Прибывшая на место инженерно-техническая группа сочинского ОМОН обследовала находку и идентифицировала ее как артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Он был помещен в специальный контейнер и транспортирован в песчаный карьер, где был уничтожен, отметили в Росгвардии.

Краснодарский край Сочи Великая Отечественная война Росгвардия

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