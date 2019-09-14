Четыре человека погибли из-за взрыва снаряда в доме под Челябинском

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В частном доме в Челябинской области взорвался снаряд, в результате погибли четыре человека, в том числе один ребёнок, сообщил "Интерфаксу" в информированный источник.

"В поселке городского типа Магнитка в частном доме на Советской улице взорвался снаряд. В результате инцидента четыре человека погибли, среди них один ребёнок", - сказал собеседник.

Предположительно, взрыв произошёл в подвале дома.

Обстоятельства произошедшего уточняются.