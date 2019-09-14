Поиск

Четыре человека погибли из-за взрыва снаряда в доме под Челябинском

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В частном доме в Челябинской области взорвался снаряд, в результате погибли четыре человека, в том числе один ребёнок, сообщил "Интерфаксу" в информированный источник.

"В поселке городского типа Магнитка в частном доме на Советской улице взорвался снаряд. В результате инцидента четыре человека погибли, среди них один ребёнок", - сказал собеседник.

Предположительно, взрыв произошёл в подвале дома.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Челябинская область Магнитка

Новости по теме

Новости

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

В МЧС сообщили о 28 пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем

Пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем доставили в четыре больницы

В полиции назвали водителя фуры виновником ДТП под Ярославлем

В полиции назвали водителя фуры виновником ДТП под Ярославлем

В аварии с участием автобуса под Ярославлем погибли семь человек

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась на Чукотке

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Сноуден тайно женился в России

Сноуден тайно женился в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');