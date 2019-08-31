Путин рассказал о планах посетить Чечню

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что собирается посетить Чечню.

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно", - сказал он на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который пригласил его в республику в конце года.

Кадыров посетовал на то, что старейшины, ученые уже начали на него "наезжать". "Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? (...) я говорю: я ему, если увижу, передам", - заявил глава Чечни.

Он напомнил, что президент приезжал в Чечню, когда в республике были серьезные проблемы.

"Но благодаря вам, у нас сегодня совсем другая жизнь. Республику мы восстановили, экономическая ситуация у нас очень хорошая, несмотря на все санкции, все недружеское отношение к России и Чеченской республике. Решаем все социальные вопросы. Или в ноябре, или в декабре, когда у вас получится (приехать)", - попросил Кадыров.

Со своей стороны Путин заявил, что республика развивается достаточно хорошими темпами.

"Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад. Ситуация поменялась просто кардинально благодаря усилиям и талантам чеченского народа, благодаря вашим настойчивым усилиям. Я знаю, сколько вы уделяете этому времени, да практически всю свою жизнь. Также как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне", - оценил он работу Кадырова.

"Я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня, прямо, что называется наяву", - заверил президент России.

Путин провел встречу с Кадыровым в Ново-Огарево.