Что произошло за день: суббота, 31 августа

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несанкционированная акция в Москве прошла без столкновений с полицией. Сторонники незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади в сопровождении небольшого числа полицейских. В акции участвовала Любовь Соболь. Группе протестующих не дали продолжить шествие по Тверской улице к центру: полиция перекрыла колонне путь и оттеснила ее без применения силы. Около 16:40 протестующие разошлись по соседним улицам и переулкам, акция завершилась, задержанных не было. По данным МВД, на акцию вышли около 750 человек.

- Владимир Путин заявил о планах посетить Чечню. "Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно", - сказал он на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он, в свою очередь, рассказал о сетованиях старейшин на то, что президент давно не бывал в республике.

- В квартире арестованного студента ВШЭ Егора Жукова прошел обыск. Следствие предположило, что близкие фигуранта "дела 27 июля" могли скрыть важные улики и намеревались их уничтожить. Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал, что по итогам обыска были конфискованы флешки, рубашка, либертарианский флаг и фигурка лягушки.

- В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. В результате инцидента в деревне Минино в Клинском районе погиб пилот. Пассажирка - двенадцатилетняя девочка - попала в больницу в тяжелом состоянии.

- Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил у нее мороженое. Екатерина Сафронова пояснила в эфире НТВ, что она работает в компании, которая не первый год сотрудничает с авиасалоном. Сама девушка, по ее словам, - не продавец, а менеджер по организации торговли на МАКСе.