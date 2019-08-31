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Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.

По ее словам, малыш проживал в одном из населенных пунктов Нехаевского района вместе с родителями, а также старшими братьями и сестрами. "Сегодня около полудня он самостоятельно вышел во двор домовладения и направился на соседний участок, где находилась на привязи собака", - рассказала она.

Рудник сообщила, что в какой-то момент пес накинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами.

"Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - сообщила Рудник. - Спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался".

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось, что собака покусала восьмимесячного ребенка в Москве, со множественными укусами его доставили в больницу.

Волгоградская область СКР

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