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Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка.

По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного. В то время, когда женщина отлучилась, собака напала на ребенка. Со множественными укусами он был доставлен в больницу

По факту нападения животного на ребенка СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", сообщила в пятницу представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Выясняются все обстоятельств инцидента.

Москва

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