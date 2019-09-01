Воздушное пространство над закроют на время ВЭФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края.

"В этот период запрещено использование воздушного пространства над дальневосточной столицей всеми видами летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников.

Юбилейный ВЭФ пройдет 4-6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.