Поиск

Воздушное пространство над закроют на время ВЭФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Приморского края.

"В этот период запрещено использование воздушного пространства над дальневосточной столицей всеми видами летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников.

Юбилейный ВЭФ пройдет 4-6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Владивосток ВЭФ

Новости

День знаний в России

Константинополь исключил из своих рядов главу "русского экзархата" в Европе

Установлены личности пилота и пассажира вертолета, рухнувшего в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 31 августа

Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил мороженое именно у нее

Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил мороженое именно у нее

Путин рассказал о планах посетить Чечню

Бортко подал в избирком Петербурга заявление о снятии с выборов

В России учредили Всемирный союз староверов

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');