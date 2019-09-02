Делегация КНДР во главе с вице-премьером отправилась на ВЭФ во Владивосток

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Северной Кореи во главе с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Намом отправилась из Пхеньяна во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который открывается в среду, 4 сентября.

"2 сентября посол Александр Мацегора в международном аэропорту Сунан проводил вылетающего во Владивосток заместителя председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Нама, который примет участие в работе Пятого Восточного экономического форума", - сообщается на странице фейсбука посольства РФ в Северной Корее.

Уточняется, что в составе корейской делегации семь человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица.

Во вторник, 3 сентября, у представителей КНДР запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На 5 сентября намечены переговоры с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также встреча с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Как сообщалось, ВЭФ пройдет во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 4 по 6 сентября.