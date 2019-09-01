В Беслане почтят память жертв теракта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Начались траурные мероприятия, посвященные 15-летию трагедии в школе №1 Беслана в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С раннего утра во дворе школы №1 Беслана 1 сентября звучит траурная музыка. Так будет продолжаться три дня. На месте трагедии возлагают цветы и ставят свечи. Будет совершена заупокойная лития.

Позднее планируется пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Там же в Беслане состоится мероприятие "Спасатели и спасенные".

В 20:00 во дворе школы №1 Беслана будут зажжены свечи.

2 сентября продолжится возложение цветов. Прозвучит реквием по погибшим. Вечером зажгутся свечи.

3 сентября в школе №1 Беслана пройдет литургия.

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Состоится Крестный ход с портретами погибших от школы к мемориальному комплексу "Город ангелов". На кладбище прозвучат фамилии и имена погибших. Цветы и венки возложат к памятнику "Древо скорби" и могилам. Будет проведена заупокойная служба.

В 21:00 на кладбище "Город ангелов" запустят в небо светящиеся фонарики.