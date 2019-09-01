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В Беслане почтят память жертв теракта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Начались траурные мероприятия, посвященные 15-летию трагедии в школе №1 Беслана в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С раннего утра во дворе школы №1 Беслана 1 сентября звучит траурная музыка. Так будет продолжаться три дня. На месте трагедии возлагают цветы и ставят свечи. Будет совершена заупокойная лития.

Позднее планируется пресс-конференция Северо-Осетинской общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана". Там же в Беслане состоится мероприятие "Спасатели и спасенные".

В 20:00 во дворе школы №1 Беслана будут зажжены свечи.

2 сентября продолжится возложение цветов. Прозвучит реквием по погибшим. Вечером зажгутся свечи.

3 сентября в школе №1 Беслана пройдет литургия.

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Состоится Крестный ход с портретами погибших от школы к мемориальному комплексу "Город ангелов". На кладбище прозвучат фамилии и имена погибших. Цветы и венки возложат к памятнику "Древо скорби" и могилам. Будет проведена заупокойная служба.

В 21:00 на кладбище "Город ангелов" запустят в небо светящиеся фонарики.

Беслан. 15 лет

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1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.В течение трех дней заложников держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды1 сентября 2004 года из девяти бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому многие родители привели с собой на линейку малышей2 сентября президент Ингушетии Руслан Аушев смог убедить террористов освободить 26 заложников - это были женщины с грудными детьмиПосле поступления сообщений о захвате заложников директор ФСБ Николай Патрушев отдал приказ о направлении в Беслан подразделений Центра специального назначения. Общая численность сотрудников ЦСН, задействованных в операции, составила более 250 человек. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году. Единственного взятого живым террориста – Нурпашу Кулаева – в 2006 году приговорили к пожизненному заключению.Через полгода после теракта родители погибших и пострадавших детей создали комитет "Матери Беслана", чтобы защитить память и права тех, кто пережил трагедиюЗахват здания школы террористами завершился штурмом 3 сентября. Операция сопровождалась ожесточенной перестрелкой и подрывом заложенных боевиками взрывных устройств.Рабочие готовят гробы для похорон первых из 333 убитых заложников, 5 сентября 2004 годаМемориальное кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы трагедии
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.
Беслан

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