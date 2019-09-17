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Надбавку к пенсии в 3 тыс. рублей получат потерявшие детей при теракте в Беслане

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU Потерявшие детей в результате теракта в школе Беслана могут получить ежемесячную надбавку к пенсии, сообщил министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев.

"В связи с обращением родителей детей, погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, с просьбой установить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тыс. рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики", - сказал Хубаев.

Он пояснил, что пенсии по старости получают 79 родителей, чьи дети погибли от рук террористов в бесланской школе, и на выплаты в 2020 году потребуется 5,4 млн рублей.

"Данная мера поддержки носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии", - отметил министр.

Как говорится сайте главы и правительства Северной Осетии, доплаты планируется начать с 1 января 2020 года после того, как эта инициатива пройдет все необходимые процедуры согласования.

Группа террористов захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе дети. Их удерживали три дня в спортивном зале школы, не давая есть и пить. Школу штурмовали 3 сентября. Погибли 334 человека, инвалидами стали 126.

Беслан. 15 лет

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1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.В течение трех дней заложников держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды1 сентября 2004 года из девяти бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, поэтому многие родители привели с собой на линейку малышей2 сентября президент Ингушетии Руслан Аушев смог убедить террористов освободить 26 заложников - это были женщины с грудными детьмиПосле поступления сообщений о захвате заложников директор ФСБ Николай Патрушев отдал приказ о направлении в Беслан подразделений Центра специального назначения. Общая численность сотрудников ЦСН, задействованных в операции, составила более 250 человек. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев, который был уничтожен российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году. Единственного взятого живым террориста – Нурпашу Кулаева – в 2006 году приговорили к пожизненному заключению.Через полгода после теракта родители погибших и пострадавших детей создали комитет "Матери Беслана", чтобы защитить память и права тех, кто пережил трагедиюЗахват здания школы террористами завершился штурмом 3 сентября. Операция сопровождалась ожесточенной перестрелкой и подрывом заложенных боевиками взрывных устройств.Рабочие готовят гробы для похорон первых из 333 убитых заложников, 5 сентября 2004 годаМемориальное кладбище "Город Ангелов", где похоронены жертвы трагедии
1 сентября 2004 года средняя образовательная школа №1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1 200 человек - грудные дети, школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках.
Беслан Северная Осетия

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