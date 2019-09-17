Надбавку к пенсии в 3 тыс. рублей получат потерявшие детей при теракте в Беслане

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU Потерявшие детей в результате теракта в школе Беслана могут получить ежемесячную надбавку к пенсии, сообщил министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев.

"В связи с обращением родителей детей, погибших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в Беслане, с просьбой установить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 3 тыс. рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики", - сказал Хубаев.

Он пояснил, что пенсии по старости получают 79 родителей, чьи дети погибли от рук террористов в бесланской школе, и на выплаты в 2020 году потребуется 5,4 млн рублей.

"Данная мера поддержки носит заявительный характер, так как не закреплена в федеральном законодательстве, а является средством социальной поддержки со стороны правительства Северной Осетии", - отметил министр.

Как говорится сайте главы и правительства Северной Осетии, доплаты планируется начать с 1 января 2020 года после того, как эта инициатива пройдет все необходимые процедуры согласования.

Группа террористов захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года. В заложниках оказались более 1200 человек, в том числе дети. Их удерживали три дня в спортивном зале школы, не давая есть и пить. Школу штурмовали 3 сентября. Погибли 334 человека, инвалидами стали 126.