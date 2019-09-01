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Ребенка убило мраморной плитой с фасада дома в Самаре

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области проводит доследственную проверку по факту гибели в Кировском районе Самары десятилетнего мальчика, на которого упала мраморная облицовочная плита от фасада Дворца культуры, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, инцидент произошел "1 сентября примерно в 15:40 (14:40 по московскому времени). Проводится доследственная проверка.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, рассматриваются две версии произошедшего. "Либо ребенок залез на эту плиту, уперся ногой в стык, она под ним отвалилась, и он упал. Либо он пытался залезть на плиту, зацепился и упал. Плита оторвалась", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ребенок скончался в машине скорой помощи.

СКР Самара

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