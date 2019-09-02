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Паводковая ситуация на реках Приморья стабилизируется после мощных ливней

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты сообщили об улучшении паводковой обстановки на реках Приморья, где на прошлой неделе из-за мощных ливней был введен режим ЧС.

"На реках Приморья паводковая ситуация стабилизируется. В верховьях рек и на малых водотоках максимальные уровни паводка прошли, и сегодня отмечается интенсивный спад воды, подъем воды продолжается в среднем и нижнем течении рек", - сообщила в понедельник пресс-служба Примгидромета.

Отмечается подтопления пойм рек в Чугуевском, Яковлевском, Черниговском, Михайловском, Шкотовском, Уссурийском, Надеждинском районах.

В ближайшие трое суток максимальные уровни паводка пройдут в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая, с подтоплением пойм в Кировском, Яковлевском, Черниговском районах. Опасных явлений специалисты не прогнозируют.

На остальных реках края ожидается интенсивный спад уровня воды. Сохранится подтопление пойм рек Раздольная, Уссури, Арсеньевка, Илистая. По прогнозам, поймы освободятся от подтопления 5-7 сентября.

Как сообщалось, в последнюю неделю августа на Приморье обрушились ливни, уровень воды в реках вырос. Власти ввели в крае режим ЧС. В зоне чрезвычайной ситуации оказались 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, где живут более 10 тыс. человек. Были повреждены дороги, нарушено энергоснабжение.

По данным Примгидромета, в августе во Владивостоке было всего семь солнечных дней, остальное время шли дожди, причем в конце месяца за два дня на город обрушилась месячная норма осадков, аналогов такого августа синоптики не фиксировали за всю историю наблюдений.

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