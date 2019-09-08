Ливень с градом подтопил дома в грузинской Кахетии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сильный град с ураганным ветром обрушились поздно вечером в субботу на Кахетию, главный виноградарский регион Грузии на востоке страны, создав серьезные проблемы жителям сел на территории трех ее муниципалитетов, сообщают грузинские СМИ.

Повреждены сельскохозяйственные угодья в селах Гурджаанского, Сигнахского и Лагодехского муниципалитетов, где дренажные системы не справились с водными потоками, подтопившими приусадебные участки, подвалы и первые этажи жилых домов.

По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, спасательная служба муниципалитета при помощи спецтехники уже приступила к откачке воды из подтопленных домов.

"Комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб, пострадавшим будет оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Кроме того, грузинские СМИ отмечают, что работы по ликвидации последствий водной стихии начаты и в других пострадавших муниципалитетах региона.