Поиск

Ливень с градом подтопил дома в грузинской Кахетии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Сильный град с ураганным ветром обрушились поздно вечером в субботу на Кахетию, главный виноградарский регион Грузии на востоке страны, создав серьезные проблемы жителям сел на территории трех ее муниципалитетов, сообщают грузинские СМИ.

Повреждены сельскохозяйственные угодья в селах Гурджаанского, Сигнахского и Лагодехского муниципалитетов, где дренажные системы не справились с водными потоками, подтопившими приусадебные участки, подвалы и первые этажи жилых домов.

По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, спасательная служба муниципалитета при помощи спецтехники уже приступила к откачке воды из подтопленных домов.

"Комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб, пострадавшим будет оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Кроме того, грузинские СМИ отмечают, что работы по ликвидации последствий водной стихии начаты и в других пострадавших муниципалитетах региона.

Грузия

Новости по теме

Новости

Трамп отменил встречи с лидерами талибов после теракта в Кабуле

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом "Боинге"

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле "200 на 70"

США выразили надежду на снижение напряженности между РФ и Украиной после обмена

Украина объявила список выданных ей заключенных

В СБУ назвали поездки Медведчука в Россию "его собственной PR-инициативой"

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными

Зеленский объявил о выполнении Россией и Украиной обещания по обмену заключенными
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');