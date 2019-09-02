В судебной картотеке появился иск к финомбудсмену от его службы обеспечения

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Арбитражный суд Москвы поступил иск от службы обеспечения финансового омбудсмена к самом у омбудсмену Виктору Климову, следует из картотеки. Истцы потребовали признать незаконными его решения и действия или бездействие.

"Данный иск в отношении финансового уполномоченного не подавался. Его появление в картотеке суда, скорее всего, связано с техническими ошибками", - заявили "Интерфаксу" в службе обеспечения.

Там отметили, что отраслевые финомбудсмены могут быть привлечены судом в качестве третьей стороны при рассмотрении споров граждан, несогласных с решениями финомбудсменов со страховщиками.

Виктор Климов стал первым отраслевым финуполномоченным зимой 2019 года. Ранее он руководил проектом Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" и был общественным представителем уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Он подчиняется главному финансовому уполномоченному, эту должность в августе 2018 года получил Юрий Воронин.

Финансовый омбудсмен может стать посредником в споре потребителя финансовых услуг и финансовой организации, разбирательство должно быть связано с имущественными требованиями к финансовым организациям.