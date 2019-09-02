Шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Севастополе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Медики пытаются спасти жизнь ребенка, выпавшего из окна пятого этажа в Севастополе.

На сайте СУ СКР по Крыму сообщается, что жильцы дома по улице Юмашева Гагаринского района нашли лежащую на земле 6-летнюю девочку. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. В настоящее время девочка находится в коме.

Выяснилось, что девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже, где она проживала с мамой. Это произошло в тот момент, когда ребенок был дома один, потому что мать "ушла к соседям распивать спиртные напитки".

Против ее матери возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).