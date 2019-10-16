Минстрой изменит правила строительства во избежание падения детей из окон

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Минстрой намерен до конца года изменить правила строительства таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон.

"Согласно вносимым изменениям, будет установлена обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков для предотвращения их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой в среду.

В нем отмечается, что так Минстрой ответил на обращение омбудсмена по этой теме.

Кроме того, в сводах правил "планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли, которая должна будет составлять не менее 1,2 метра; при этом внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра".

Вместе с тем Кузнецова надеется, что Минстрой на этом не остановится: "Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой, - это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье? Там тоже живут дети. Соответствующие предложения мы направляли и в адрес правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, ряда ведомств, способных повлиять на ситуацию. Рассчитываем на скорейшее принятие комплекса мер".

В числе предложений детского омбудсмена - закрепить обязательство застройщика оснащать устройствами безопасности все оконные конструкции для предупреждения случайного выпадения ребенка; ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки изначально должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности; ужесточить ответственность за неисполнение обязательных требований.

Помимо этого уполномоченный считает необходимым усилить информирование родителей о возможных опасностях, подстерегающих детей в быту. Для выполнения этой задачи Кузнецова считает важным предусмотреть в бюджетах регионов средства на социальную рекламу, направленную на формирование безопасного поведения в быту, а также на приобретение и установку запорных устройств на окна в домах и квартирах малоимущих семей с детьми дошкольного возраста.

Ранее детский омбудсмен обращалась в МВД России с просьбой начать вести статистику по выпадению несовершеннолетних из окон, на что был дан положительный ответ - соответствующие изменения будут внесены в форму статистической отчетности. По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за лето текущего года при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80% - дети в возрасте до семи лет.