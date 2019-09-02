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В Кирове найдено тело ребенка, пропавшего после ссоры с матерью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В озере Верхнее в городе Киров обнаружено тело пропавшего девятилетнего ребенка, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по Калужской области.

По данным следствия, днем 31 августа мальчик вместе с матерью и братом пришел в гости к знакомым. Там ребенок поссорился с мамой и ушел из квартиры. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, в его поисках участвовали сотрудники СКР, полиции и волонтеры.

"По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Тело мальчика опознала его мама", - сообщила пресс-служба СУСК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка. По результатам расследования действиям матери будет дана правовая оценка.

Киров

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