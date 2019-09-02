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Девятилетний ребенок пропал в Калужской области после ссоры с матерью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Девятилетний мальчик исчез городе Кирове Калужской области. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Известно, что маленький Даниил днем 31 августа вместе с матерью и братом пришел в гости к знакомым. Там мальчик поссорился с мамой и ушел.

Как удалось выяснить в ходе допросов, в день исчезновения ребенкавидели на детской площадке в районе его места жительства.

В поиске пропавшего участвуют сотрудники следственных органов, полиции и волонтеры.

Калужская область СКР

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