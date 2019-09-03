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Два школьника попали в больницу из-за отравления газом для зажигалок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Туве два мальчика 10 и 11 лет попали в больницу с отравлением после того, как надышались парами газа из баллона для заправки зажигалок. Об этом сообщила пресс-служба МВД Тувы.

Это произошло 2 сентября в городе Шагонар. Установлено, что дети нюхали газ у стадиона на улице Сельской.

На родителей этих школьников составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В полиции предупредили распространении среди подростков таких развлечений - сниффинга, когда дети вдыхают газ из зажигалок или баллончиков для их заправки. Вдыхание газа вызывает кислородное голодание головного мозга и помутнение сознания, подростки пытаются добиться этого состояния.

Тува МВД Шагонар

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