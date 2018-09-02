Подросток из Уфы надышался газом из баллончика для зажигалок

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Уфе погиб подросток, надышавшись газа из баллончика для заправки зажигалок, проводится проверка, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Башкирии.

"По предварительным данным, трое подростков приобрели два баллона с газом для заправки зажигалок и стали вдыхать его пары. Через некоторое время один молодой человек почувствовал ухудшение самочувствия и упал на землю. Находившиеся с ним товарищи вызвали скорую помощь. Медицинские сотрудники, приехав на место, констатировали смерть мальчика и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, баллоны с газом изъяты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.