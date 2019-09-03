За 17 лет число россиян, верящих в защиту властями от терактов, выросло в четыре раза

Граждане РФ считают, что террористическая угроза скорее исходит от США. чем от "Исламского государства"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (80%) граждан РФ уверено, что власти в состоянии защитить население от террористических актов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

В 2002 году такого мнения придерживались 20% респондентов.

Исследование показало, что в начале XXI века в способности властей защитить население от террористической угрозы сомневались 74% участников опроса, в настоящее таких оказалось почти в пять раз меньше - 16%.

По данным ВЦИОМ, каждый второй респондент (53%) считает, что террористические атаки на россиян в настоящее время маловероятны, треть опрошенных (32%) полагает, что они возможны.

15% россиян считают, что основная террористическая угроза исходит от США, каждый десятый (11%) полагает, что главная угроза исходит от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Итог десятилетия очевиден: угроза со стороны международного терроризма в оценках россиян существенно ослабла по сравнению с "нулевыми" годами. Другой итог "десятых": новый главный источник угрозы в глазах россиян не связан ни с исламским фундаментализмом, ни с внутренним сепаратизмом, а (связан) с могущественным и недружелюбно настроенным государством", - прокомментировал данные опроса директор ВЦИОМ по стратегическому развитию Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 31 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.