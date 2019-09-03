Поиск
Важно 10:45
Блогера осудили на пять лет за призывы к расправе над детьми росгвардейцев

За 17 лет число россиян, верящих в защиту властями от терактов, выросло в четыре раза

Граждане РФ считают, что террористическая угроза скорее исходит от США. чем от "Исламского государства"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство (80%) граждан РФ уверено, что власти в состоянии защитить население от террористических актов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

В 2002 году такого мнения придерживались 20% респондентов.

Исследование показало, что в начале XXI века в способности властей защитить население от террористической угрозы сомневались 74% участников опроса, в настоящее таких оказалось почти в пять раз меньше - 16%.

По данным ВЦИОМ, каждый второй респондент (53%) считает, что террористические атаки на россиян в настоящее время маловероятны, треть опрошенных (32%) полагает, что они возможны.

15% россиян считают, что основная террористическая угроза исходит от США, каждый десятый (11%) полагает, что главная угроза исходит от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Итог десятилетия очевиден: угроза со стороны международного терроризма в оценках россиян существенно ослабла по сравнению с "нулевыми" годами. Другой итог "десятых": новый главный источник угрозы в глазах россиян не связан ни с исламским фундаментализмом, ни с внутренним сепаратизмом, а (связан) с могущественным и недружелюбно настроенным государством", - прокомментировал данные опроса директор ВЦИОМ по стратегическому развитию Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 31 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Россия

Новости

Бывший лидер калужских националистов получил убежище в Армении

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

Решение по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Решение по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию для школьников

Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими

Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

Детсад в Кузбассе закрыли из-за повышенного содержания радиоактивного газа

Доля российских фильмов в прокате летом снизилась до минимума за 4 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');