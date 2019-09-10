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Граждане РФ стали лучше относиться к Западу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Две трети россиян (67%) полагают, что отношения между РФ и США прохладные и напряженные, аналогичную оценку отношениям с Евросоюзом дает половина сограждан (55%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, каждый десятый респондент (11%) оценивает российско-американские отношения как враждебные, 4% участников опроса полагают, что подобным образом развиваются отношения с ЕС. Социологи отмечают, что хорошими и дружественными отношения между Москвой и Вашингтоном называют 4% россиян, и почти вдвое больше респондентов (9%) подобным образом оценивают развитие отношений между Россией и Евросоюзом.

По данным "Левада-центра", 42% сограждан положительно относятся к США, в мае текущего года таких респондентов было 31%. О негативном отношении к США заявили 44% участников опроса, четыре месяца назад, согласно результату исследования, таких участников опроса было более половины (52%).

Социологи отмечают, что, по последним данным, половина россиян (50%) хорошо относятся к ЕС, в мае такие оценки давали 37% участников опроса. По данным "Левада-центра", за этот период существенно сократилось число россиян, плохо относящихся к ЕС - с 44% до 34% соответственно.

При этом, согласно данным опроса, почти две трети россиян (61%) хорошо относятся к Германии, о негативном отношении к ФРГ сообщил каждый четвертый респондент. По данным "Левада-центра", 40% оценивают нынешние российско-германские отношения как прохладные и напряженные, практически столько же респондентов (39%) считают, что эти отношения носят нормальный и спокойный характер. По данным социологов, 14% россиян считают, что отношения между Россией и Германией хорошие и дружественные, а в то, что они имеют враждебный характер, верят только 1% опрошенных.

Опрос проведен 22-28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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