"ГАЗ" начал продажи грузового автомобиля "Садко Next"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" начала продажи внедорожного грузового автомобиля нового поколения "Садко Next", сообщается в пресс-релизе группы.

Так, группа приступила к серийному производству и реализации в России этой модели в модификации с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. В 2020 году планируется начать выпуск автомобилей с удлиненной (4515 мм) базой и семиместной двухрядной кабиной.

Ранее, в апреле 2019 года стартовало производство "Садко Next" с правым расположением рулевого колеса, предназначенной для экспортных рынков.

"Садко Next" является новым поколением среднетоннажных грузовых автомобилей "ГАЗ". Как отмечается, автомобиль сохранил внедорожные возможности своих предшественников, "основные изменения коснулись управляемости, комфорта и функциональности автомобиля".

Новый автомобиль "Садко" оснащен трехместной кабиной Next, в кабине установлено подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. Грузоподъемность автомобиля увеличилась с 2,5 тонны до 3 тонн (по шасси), глубина преодолеваемого брода - до 1,2 м (с воздухозаборником). Появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 тонны. Дизельный двигатель ЯМЗ-534 позволяет двигаться с высоким моментом на минимальной скорости. Мощность двигателя увеличена до 149 лошадиных сил, крутящий момент - до 490 Нм.

В пресс-релизе отмечается, что опционально автомобиль может быть укомплектован вторым топливным баком объемом 95 л, лебедкой, шноркелем. Подрессоренное водительское сиденье (с регулировкой по весу), электростеклоподъемники и электроподогрев зеркал входят в базовую комплектацию.

"Садко Next" представлен на выставке Comtrans-2019, которая проходит с 3 по 7 сентября в Москве.