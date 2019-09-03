В Нальчике рабочего насмерть засыпало грунтом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина без признаков жизни извлечен из-под завала грунта в Нальчике.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили во вторник, что в 15:19 поступила информация о том, что во время земляных работ в Нальчике, на улице Лермонтова, обвалился грунт. В результате этого засыпало одного человека. В 15:50 спасатели достали пострадавшего из под завалов без признаков жизни.

Тело погибшего передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СУ СКР по Кабардино-Балкарии проводит проверку в связи с гибелью рабочего при проведении земляных работ. В сообщении пресс-службы управления отмечается, что на мужчину 1981 года рождения "осыпался ранее извлеченный грунт, который не был зафиксирован или удален от места производства работ".