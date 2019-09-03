Обвинение запросило 4,5 года для фигуранта дела о беспорядках Кирилла Жукова

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор на заседании Тверского суда Москвы во вторник попросил суд приговорить к четырем с половиной годам колонии общего режима Кирилла Жукова. Он обвиняется в насилии над сотрудником Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

По версии обвинения, Жуков 27 июля в центре Москвы ударил в голову потерпевшего - сотрудника Росгвардии, - попытавшись сорвать с него защитный шлем, в результате чего тот испытал физическую боль.

Свою вину Кирилл Жуков не признает. Его защита настаивает на отсутствии объективных доказательств того, что потерпевший гвардеец испытал боль.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия были задержаны более тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.