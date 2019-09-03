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Беспилотник и патрульный самолет США провели разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:10 по Москве, в течение более шести часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи. По этому маршруту он к 21:35 по Москве совершил в общей сложности пять пролетов на расстоянии приблизительно 45-60 км от российских берегов и на высоте 16 тыс. метров.

В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью полуострова на расстояние около 32 км.

Приблизительно в 17:30 по московскому времени к Крыму также приблизился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Американский морской разведчик в течение более двух часов кружил к юго-западу от побережья Крыма. Он выполнял задание на высоте около шести тысяч метров, временами приближаясь к полуострову на расстояние 35 км в районе Севастополя и 47 км в районе Евпатории.

Ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 в течение пяти часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания, он осуществил четыре подлета на расстояние 36-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Кроме того, во вторник стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W с бортовым номером ZZ666, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил полет у границ России на Балтике. Британский самолет радиоэлектронной разведки выполнял задание вблизи морских границ Калининградской области, находясь над международными водами Балтийского моря.

США РФ

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